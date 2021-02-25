В Японії почали розробку водневих кар'єрних самоскидів

Перші водневі кар'єрні самоскиди Komatsu будуть введені в експлуатацію в 2030 році

Японська компанія Komatsu заявила, що приступає до розробки кар'єрних самоскидів, що працюють на водневих паливних елементах, в якості альтернативи дизельному паливу. До 2030 року компанія має намір представити перші в галузі водневі кар'єрні самоскиди, готові до експлуатації, – повідомляють Elektrovesti.

У Komatsu коментують, що використання водневих самоскидів дозволить значно скоротити викиди вуглекислого газу. При цьому, на відміну від самоскидів на акумуляторних батареях, кар'єрна техніка на водневих паливних елементах зможе працювати на ділянках, де немає доступу до електроенергії.

Японський виробник планує закуповувати паливні елементи для своїх водневих вантажівок у зовнішніх постачальників. В цілому Komatsu має намір скоротити до 2030 року викиди вуглекислого газу від своєї діяльності на 50%. Кліматична мета компанії відповідає наміру Японії перейти на безвуглецеву економіку до 2050 року.

Компанія Komatsu була заснована в 1921 році. В даний час вона випускає дорожньо-будівельну техніку (зокрема, бульдозери та екскаватори), автонавантажувачі, трубоукладачі, кар'єрні самоскиди, гірничодобувне обладнання, преси, а також військову техніку. Компанія має 22 заводи по всьому світу.