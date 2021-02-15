Великобританія готується до масового виробництва водневих автомобілів

Британський стартап Riversimple отримав підтримку німецького промислового гіганта Siemens

Британська воднева автомобільна компанія Riversimple за підтримкою німецького технологічного конгломерату Siemens готується до масового виробництва свого екологічного купе Rasa на водневих паливних елементах, – повідомляє H2 View.

Компанія Riversimple найближчим часом має намір залучити 150 млн фунтів стерлінгів для фінансування двох виробничих підприємств, кожен з яких буде виробляти по 5 тис водневих автомобілів щорічно.

Передбачається, що в 2023 році почнеться комерційне виробництво водневого купе Rasa, а в 2024 році – легкого комерційного фургона. Компанія Siemens UK, з якою Riversimple підписала меморандум про співпрацю, займеться всебічної підготовкою до масового виробництва автомобілів.

«Siemens бере участь у виробництві екологічно чистої енергії. Вони поділяють нашу пристрасть до сталого розвитку, водню і економіці замкнутого циклу, володіють глибоким досвідом в галузі програмного забезпечення та моделювання підприємств, а також фінансування технологічного сектора», – сказав керуючий директор Riversimple Хьюго Спауерс.

«Ми щасливі працювати з Riversimple, компанією, яка розробила і побудувала революційний електромобіль, що працює на водні. Ми підтримуємо фірми, які виробляють продукцію, що виходить за рамки звичних кордонів. Особливо приємно підтримувати програму, в основі якої лежать принципи, які мають велике значення для здоров'я нашої планети» – сказав у свою чергу керуючий директор Siemens Digital Industries в Великобританії і Ірландії Брайан Холлідей.