Водень принесе Великобританії 18 млрд фунтів стерлінгів нова енергія



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Це станеться вже через 15 років

Міжпартійна робоча група парламенту Великобританії (APPG, All-Party Parliamentary Groups) за воднем опублікувала доповідь, в якому вказується, що до 2035 року використання цього екологічно чистого енергоносія може принести країні 18 млрд фунтів стерлінгів, - пише H2 View.

Опублікований робочою групою матеріал досліджує економічні вигоди, які водень може принести протягом всього ланцюжка - починаючи від виробництва газу, і закінчуючи кінцевим використанням його в електроенергетиці, транспорті, промисловості, аграрному секторі, комунальному господарстві.

За прогнозами дослідження, до 2035 року Сполученому Королівству для підтримки вищевказаних секторів економіки щорічно буде потрібно 11,3 терават-годин електроенергії. З цієї річної потреби 20% можна задовольнити за рахунок «зеленого» водню (виробленого шляхом електролізу, при використанні електроенергії від вітряних і сонячних електростанцій) і 80% за рахунок «синього» водню, отриманого з викопного палива.

«Розвиток водневої економіки не тільки забезпечить виконання Великобританією своїх зобов'язань по скороченню викидів вуглецю, а й дозволить створити 75 тис нових робочих місць», - вказує член британського парламенту, голова APPG за воднем Джейкоб Янг.

Міжпартійна робоча група парламенту Великобританії за воднем була створена в липні 2018 року при підтримці десяти найбільших британських енергетичних компаній. Першою ініціативою APPG було створення в країні до 2025 року ста водневих заправних станцій, на це, та інші водневі проекти має бути виділено 1 млрд фунтів стерлінгів.