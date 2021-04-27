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    Воднева компанія, заснована українцем, залучила $20,5 млн інвестицій

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    Модульні капсули для транспортування зеленого водню &nbsp; - Воднева компанія, заснована українцем, залучила $20,5 млн інвестицій

    Модульні капсули для транспортування зеленого водню

     

    Фото: elektrovesti.net

    До 2025 року Universal Hydrogen почне виробництво силових модулів для водневих літаків

    Американська компанія Universal Hydrogen по розробці водневих паливних елементів для літаків, засновником якої є українець Павло Єременко, залучила $20,5 млн інвестицій. Ці кошти підуть на розробку рішень для зберігання водню і комплектів для переобладнання комерційних літаків під енергоносій майбутнього, – повідомляють Elektrovesti.

    «Водень – це єдиний реальний шлях для авіації досягти цілей Паризької угоди, допомогти обмежити викиди вуглекислого газу і тим самим – зупинити глобальне потепління», – сказав генеральний директор Universal Hydrogen Павло Єременко.

    Першим продуктом компанії Universal Hydrogen стануть модульні капсули для транспортування екологічно чистого водню, виробленого з використанням відновлюваних джерел енергії, для літаків, обладнаних під водневі паливні елементи.

    В кінцевому підсумку капсули різних розмірах будуть доступні для літаків різного типу – від повітряних таксі вертикального зльоту і посадки до лайнерів дальньої протяжності. «Ми хочемо, щоб модульні водневі капсули були взаємозамінними в кожному класі літаків, на зразок сучасних акумуляторів», – пояснив Єременко.

    Щоб запустити ринок таких капсул, Universal Hydrogen розробляє літак з модифікованим турбогвинтовим двигуном, на 40-60 місць, здатний виконувати регіональні польоти на відстань до 1100 км. Проект є результатом співпраці з компаніями Plug Power (поставка водню і паливних елементів) і magniX, яка розробляє двигуни для електричних літаків.

    Засновник Universal Hydrogen розраховує, що інноваційний літак підніметься в повітря до 2025 року, до цього ж часу почнеться і виробництво водневих комплектів для модернізації лайнерів.

    Павло Єременко народився в 1979 році у Львові, у віці 13 років разом з батьками емігрував до США. З червня 2016 року обіймав посаду технічного директора інноваційного центру Airbus Group. У вересні 2020 року Єременко заснував Universal Hydrogen.

    Теги: США авіація ринок літак Україна повітря водень
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