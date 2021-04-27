Воднева компанія, заснована українцем, залучила $20,5 млн інвестицій

Воднева компанія, заснована українцем, залучила $20,5 млн інвестиційнова енергія
Модульні капсули для транспортування зеленого водню
До 2025 року Universal Hydrogen почне виробництво силових модулів для водневих літаків
Американська компанія Universal Hydrogen по розробці водневих паливних елементів для літаків, засновником якої є українець Павло Єременко, залучила $20,5 млн інвестицій. Ці кошти підуть на розробку рішень для зберігання водню і комплектів для переобладнання комерційних літаків під енергоносій майбутнього, – повідомляють Elektrovesti.
«Водень – це єдиний реальний шлях для авіації досягти цілей Паризької угоди, допомогти обмежити викиди вуглекислого газу і тим самим – зупинити глобальне потепління», – сказав генеральний директор Universal Hydrogen Павло Єременко.
Першим продуктом компанії Universal Hydrogen стануть модульні капсули для транспортування екологічно чистого водню, виробленого з використанням відновлюваних джерел енергії, для літаків, обладнаних під водневі паливні елементи.
В кінцевому підсумку капсули різних розмірах будуть доступні для літаків різного типу – від повітряних таксі вертикального зльоту і посадки до лайнерів дальньої протяжності. «Ми хочемо, щоб модульні водневі капсули були взаємозамінними в кожному класі літаків, на зразок сучасних акумуляторів», – пояснив Єременко.
Щоб запустити ринок таких капсул, Universal Hydrogen розробляє літак з модифікованим турбогвинтовим двигуном, на 40-60 місць, здатний виконувати регіональні польоти на відстань до 1100 км. Проект є результатом співпраці з компаніями Plug Power (поставка водню і паливних елементів) і magniX, яка розробляє двигуни для електричних літаків.
Засновник Universal Hydrogen розраховує, що інноваційний літак підніметься в повітря до 2025 року, до цього ж часу почнеться і виробництво водневих комплектів для модернізації лайнерів.
Павло Єременко народився в 1979 році у Львові, у віці 13 років разом з батьками емігрував до США. З червня 2016 року обіймав посаду технічного директора інноваційного центру Airbus Group. У вересні 2020 року Єременко заснував Universal Hydrogen.