Завершилися фінальні випробування ракетного двигуна на водні

Модернізований водневий двигун RS-68A буде використовуватися на ракетах-носіях Delta IV Heavy

Модернізований ракетний двигун RS-68A компанії Aerojet Rocketdyne, що працює на водні, завершив свої останні приймальні випробування гарячим полум'ям для використання на важкої ракети-носії Delta IV Heavy. Випробування проходили в Космічному центрі імені Джона Стенніса в штаті Міссісіпі, – повідомляє H2 View.

Ракета Delta IV Heavy, яка використовується для виведення на орбіту найбільш важливих космічних кораблів США, оснащена трьома двигунами Aerojet Rocketdyne RS-68A. У сукупності вони забезпечують тягу більше 900 тонн.

«RS-68A був центральним елементом ракети Delta IV Heavy більше 15 років, за цей час було використано 65 двигунів. Ми продовжуємо вдосконалювати сімейство RS-68, на сьогоднішній день це найпотужніші в світі ракетні двигуни на водневому паливі», – сказала генеральний директор і президент Aerojet Rocketdyne Ейлін Дрейк.