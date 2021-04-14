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    Завершилися фінальні випробування ракетного двигуна на водні

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    Випробування водневого ракетного двигуна RS-68A &nbsp; - Завершилися фінальні випробування ракетного двигуна на водні

    Випробування водневого ракетного двигуна RS-68A

     

    Фото: h2-view.com

    Модернізований водневий двигун RS-68A буде використовуватися на ракетах-носіях Delta IV Heavy

    Модернізований ракетний двигун RS-68A компанії Aerojet Rocketdyne, що працює на водні, завершив свої останні приймальні випробування гарячим полум'ям для використання на важкої ракети-носії Delta IV Heavy. Випробування проходили в Космічному центрі імені Джона Стенніса в штаті Міссісіпі, – повідомляє H2 View.

    Ракета Delta IV Heavy, яка використовується для виведення на орбіту найбільш важливих космічних кораблів США, оснащена трьома двигунами Aerojet Rocketdyne RS-68A. У сукупності вони забезпечують тягу більше 900 тонн.

    «RS-68A був центральним елементом ракети Delta IV Heavy більше 15 років, за цей час було використано 65 двигунів. Ми продовжуємо вдосконалювати сімейство RS-68, на сьогоднішній день це найпотужніші в світі ракетні двигуни на водневому паливі», – сказала генеральний директор і президент Aerojet Rocketdyne Ейлін Дрейк.

    Теги: США ракета водень
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