За словами Пєскова, російський диктатор залишається відкритим до контактів із європейськими країнами

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія нібито прагне миру, а Володимир Путін готовий до переговорів щодо врегулювання війни, зокрема з європейськими представниками. Про це Пєсков сказав в інтерв'ю російським медіа, інформує «Главком».

За словами Пєскова, російський диктатор залишається відкритим до контактів із європейськими країнами.

Водночас представник Кремля стверджує, що європейці не хочуть проводити переговори з Росією у двосторонньому форматі.

Натомість, за словами Пєскова, європейські представники заявили про готовність до діалогу виключно в тристоронньому форматі.

Нагадаємо, Україна готова припинити бойові дії на нинішній лінії зіткнення та перейти до дипломатичних переговорів щодо завершення війни. Президент Володимир Зеленський назвав такий сценарій значним компромісом з українського боку.

Також 21 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розглянути мирну угоду, яка передбачатиме припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту. Водночас глава держави наголошував на необхідності гарантій безпеки для України після встановлення режиму припинення вогню.

Згодом, 10–11 листопада, в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії. Сторони обговорювали можливість припинення ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі, однак домовленостей досягти не вдалося. За словами Зеленського, російська делегація заявила, що не має повноважень ухвалювати рішення з цих питань.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент Росії Володимир Путін досі розраховує зламати опір українців цієї зими, тому висуває нереалістичні вимоги замість того, щоб серйозно вести переговори.