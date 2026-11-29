У мережі розгорілася жвава дискусія про те, до якого віку батьки мають контролювати уроки та щодня уточнювати «домашку» у вчителів, аби не відбити в дитини бажання вчитися. Обговорення розпочалося під дописом користувачки соцмережі Threads під ніком oksana_zubyk22, пише «Главком».

Мама школяра поскаржилася на замкнене коло, у якому опинилася її родина: син не хоче записувати завдання на перерві, електронний щоденник не працює належним чином, а на звернення матері педагоги реагують докорами на адресу самої дитини.

«У школі вчителі дорікають синові, що я часто запитую домашні завдання. Бо в щоденник дитина не хоче записувати на перерві, коли всі хлопці йдуть на вулицю, в електронному щоденнику майже немає домашніх завдань, а якщо є, то зовсім не відповідають дійсності. Вчора не був у школі й відповідно домашнє завдання не вчив (бо просить у мене нічого вчителів не запитувати, бо знову будуть на нього кричати при всіх) і отримав 2. Що мені робити? Я хочу, щоб у моєї дитини не пропало бажання вчитись», – написала авторка допису.

Публікація швидко привернула увагу інших батьків. Більшість коментаторів почали давати поради з виховання та хизуватися, як їм вдалося привчити до дисципліни й самостійності своїх дітей.

«Якщо у дитини є телефон – нехай фотографує з дошки на перерві. А загалом так у дитини формується відповідальність, тому «не хоче записувати» це не вагома причина, треба пояснити, що це не бажання, а обов’язок»;

«Моя дитина в 5-у класі, сама робить, не знає – пише однокласникам, треба вміти комунікувати та вчити самостійності. Сама ходить в школу і приходить, їздить на музику. Сама домовляється. Ви не можете постійно вирішувати його прогалини, а далі що?»;

«Значить, дозвольте йому нести наслідки за свої вчинки. Не записав, значить, не робиш. Не робиш – отримуєш зауваження і відповідні оцінки. А далі вирішуй сам. Не хочеш вчитись, забираємо документи і йдеш працювати! Усе, що я вам зараз сказала, я випробувала на своєму у 2-у класі. І заміть школи підмітав з ранку двір загальний, бо сказав що школа йому не потрібна. До речі, він у мене відмінник. Жодних криків і сварок. Лише наслідки за дії»;

«Я би в першу чергу претензію виставила би сину: як так що домашнє завдання не записано? Якщо вже так сталось, то є ж група батьків (хтось та й скине домашку) або ж зателефонувати другу-однокласнику. Бо мама, звісно, допоможе з таким питанням та не на постійній же основі!!! А то ми намагаємось постійно допомогти, захистити своїх синочок-корзиночок. А потім виростають із них чоловіки, які без жінки їсти самі собі не накидають»;

«Я б сказала: «або записуй сам, або я тебе буду позорити перед вчителями і однокласниками до 11/12 класу. Обирай. Не вивчив домашнє завдання – теж твої проблеми. Ганьбися сам».

Кілька користувачів мережі звернули увагу, що вчитель повинен вносити домашнє завдання у систему – «Мрія», «НІТ» чи ту, якою користується навчальний заклад:

«Взагалі все має бути на «Мрії»! Тому ви можете сміливо звернутись до адміністрації школи і сказати, що вчитель не правильно веде електронний щоденник»;

«Записувати домашнє задання в «НІТ» вчасно – це обовʼязок вчителя».

Нагадаємо, раніше мережу сколихнула інша освітня суперечка: українці дискутували, чи доречні у шкільній програмі вірші про війну. Тоді хвилю обговорень викликала поезія Марії Морозенко «Мій тато повернувся із війни» з підручника для другого класу.

Постійні повітряні тривоги та необхідність по декілька разів на день спускатися в укриття виснажили українських школярів і педагогів. Історія вчительки, учениця якої через фізичну втому попросила забрати її додому, викликала значний резонанс серед користувачів соцмереж.

Зазначимо, у соцмережі Threads спалахнула дискусія навколо шкільної програми: користувачі обговорюють, чи варто повернути в розклад повноцінні уроки кулінарії для всіх учнів.