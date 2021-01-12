Ціна газу в Європі досягла максимуму за два роки. Чого тепер чекати українцям?

Через похолодання Європа значно збільшила споживання газу

Вартість природного газу на голландському хабі TTF за контрактом day-ahead (на день уперед) досягла позначки 21,3 євро/МВт-год, що є рекордним показником за останні два роки. Про це повідомляється на сайті Європейської енергетичної біржі (EEX).

Від початку опалювального сезону в Україні вартість газу на європейських хабах виросла на 48% – із 4,4 до 21,3 євро/МВт-год. Лише за останній місяць вартість блакитного палива на хабі TTF зросла на 34% (із 15,93 до 21,3 євро/МВт-год), а за перші п’ять днів цього року – на 21% (із 17,73 до 21,3 євро/МВт-год).

Експерти газового ринку пояснюють стрибок цін на ресурс у ЄС погіршенням погодних умов і відтоком поставок зрідженого природного газу на ринки країн Азії. Через похолодання Європа значно збільшила споживання газу. Уже в грудні відбір ресурсу з підземних сховищ у ЄС досяг максимальних значень.

Нагадаємо, в Україні при формуванні цін на газ використовується принцип імпортного паритету, який передбачає ціноутворення за формулою «ціна на європейських хабах плюс доставка до кордону». Зокрема, така формула використовується при розрахунку базової ціни газу Оператором газотранспортної системи України, ціни природного газу для населення постачальником ГК «Нафтогаз України» тощо.

Експерт енергетичного ринку Валентин Землянський пов’язує використання імпортного паритету з непрозорою схемою продажу газу, що видобувається в Україні державними компаніями, зокрема «Укргазвидобування». Вона видобуває понад 70% природного газу і перебуває під контролем НАК «Нафтогаз України», але продаж видобутого компанією ресурсу відбувається непрозоро.

Експерти із Секретаріату Енергетичного Співтовариства в ЄС неодноразово наголошували обов’язковість прозорого продажу видобутого в Україні газу через біржу, що дозволить визначати справедливу ринкову ціну на газ.

Через прив’язку до імпортного паритету українців у лютому найімовірніше очікує також черговий стрибок цін на газ, упевнений Валентин Землянський.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував змінити підхід до розрахунку ціни природного газу для населення й розраховувати її за формулою «європейський хаб мінус доставка».