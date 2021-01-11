Газові тарифи: «Слуга Народу» готує план антикризових заходів

З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення

«Слуга Народу» має розібратися, наскільки обгрунтоване підвищення цін на газ

Фракція «Слуга Народу» готує план антикризових заходів для вирішення проблем, які можуть виникнути через підвищення тарифів. Про це повідомив голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія на своїй сторінці в мережі Facebook.

За його словами, план буде напрацьований і оприлюднений у найближчі дні.

«На завтра запланована нарада з прем’єром, в. о. міністра енергетики, представниками Офісу президента і всіма, кого стосується це питання», – додав Арахамія.

Він підкреслив, що «Слуга Народу» має розібратися, наскільки обгрунтоване підвищення цін на газ і як у цій ситуації захистити людей.

Нагадаємо, 11 січня відразу в кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива.

На Буковині перекрили дороги. А в місті Хуст масштабний затор зняли з повітря. Жителі Одеси також не задоволені тарифною політикою.

З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр («Полтавагаз збут») і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.