Уряд анонсував зниження тарифів: оприлюднено два варіанти

Вже існує механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу, – голова уряду

Кабінет міністрів напрацював два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, перший підхід – це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України», який пропонує Міністерство енергетики.

«Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил», – зазначив голова уряду.

«Другий підхід, який пропонує державна компанія «Нафтогаз», – це посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців», – наголосив Шмигаль.

Пост Дениса Шмигаля у Фейсбук

Прем’єр додав, що за результами наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу.

«НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу», – поінформував голова уряду.

Шмигаль нагадав, що сьогодні в Україні 3,1 млн домогосподарств отримують субсидії для оплати комунальних послуг.

Як повідомлялося, президент Зеленський дав доручення Кабміну вирішити питання тарифів на газ.

В Україні проходять акції протесту проти підвищення тарифів на газ. Активісти скликають всеукраїнську акцію протесту.

11 січня відразу в кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива.