Тимошенко нагадала: при ній тарифи були вдесятеро нижчими

За словами Тимошенко, ціна на опалення зросте в півтора рази

Українцям потрібно дати газ за цінами, за якими його закачали в підземні сховища влітку. Це дозволить знизити вартість блакитного палива втричі, що автоматично здешевить і опалення, й електроенергію. Про це заявила лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Вона наголосила на тому, що свого часу впоралася зі схожими викликами, водночас зберігаючи тарифи мало не вдесятеро нижчими за нинішні.

«Десять років тому мій уряд провів країну через епідемію грипу та світову фінансову кризу, не підвищуючи тарифів і не вганяючи країну в непосильні борги. Нинішню кризу, багато в чому поглиблену саме некомпетентністю Кабміну, Україна також може пройти, не забираючи в людей останнє!», – написала вона.

Тимошенко нагадала, що її уряд втілював у життя жорстку й ефективну антикризову програму для збереження економіки, не слухав «порад» зовнішніх лобістів та усвідомлюв, що головне завдання влади – дбати про людей.

«Не вмієте самі ефективно управляти країною – запитайте тих, хто знає, як це робити. Народ втомився оплачувати ваші «реформи», що більше нагадують експерименти на межі людяності. Ваші «таланти» вже довели країну «до ручки». Зупиніться, або вас зупинять люди!», – додала вона.

Очільниця «Батьківщини» нагадала, що перевірка Державного аудиту офіційно встановила, що 225 мільярдів гривень незаконно виведено з НАК «Нафтогаз» за межі України. За її словами, це більше, ніж кредити, які Україні дає МВФ.

«2021 рік, якщо монобільшість працюватиме так само некомпетентно, як зараз, для українців буде важчим за 2020-ий. Відчутно важчим. Нова влада вирішила далі підвищувати тарифи. Це призведе до того, що людям доведеться платити за комуналку суттєво більше. Електроенергія майже всім родинам обійдеться вдвічі дорожче, а ціна на опалення зросте в півтора рази», – підкреслила вона.

Нагадаємо, відразу у кількох областях України тривають мітинги проти підвищення комунальних тарифів. Зокрема 11 січня вийшли на протести жителі Івано-Франківська. А в Полтаві місцеві жителі готові до радикальних дій через підвищення тарифів за транспортування газу й самої вартості блакитного палива. На Буковині перекрили дороги. А в місті Хуст масштабний затор зняли з повітря.

З 1 січня газопостачальні компанії підняли ціну на газ для населення. Паливо в середньому подорожчає на одну на гривню за кубометр порівняно з ціною у грудні. Тарифи ж у більшості облгаззбутів коливаються в межах 8,91 грн за кубічний метр («Полтавагаз збут») і до 9,93 грн («Чернівцігаз збут») – ціна враховує ПДВ, але без вартості послуги за розподіл, тобто за доставку. Для порівняння: в грудні облгаззбути продавали газ населенню в середньому по 8,8 грн за куб – ціна у різних областях була в діапазоні 7,92 - 9,05 грн.