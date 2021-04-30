Душили, поки не побілів: окупанти провели обшук у брата кримськотатарського політв'язня Сейтосманова

Відпустили чоловіка тільки тоді, коли він підписав папери про нерозголошення змісту допиту

Після обшуку був допит у будівлі ФСБ в Севастополі, він тривав понад 6 годин

В окупованому Криму в селі Тилове під Севастополем пройшов обшук у Ернеста Сейтосманова¸ брат якого засуджений до 17 років позбавлення волі за нібито причетність до ісламської партії «Хізб ут-Тахрір». Про це повідомляє «Кримська солідарність» на сторінці у Facebook.

Брат Енвера Сейтосманова, жителя Севастопольського району, засудженого до 17 років суворого режиму за причетність до політичної ісламської партії «Хізб ут-Тахрір», забороненої в Росії, повідомив, що в його будинку в селі Тилове вчора провели обшук. Це вже третій обшук в будинку кримського татарина. Про це він зміг розповісти адвокату тільки пізно вночі.

«До нього прийшли о 6 ранку після його ранкового намазу, коли Ернест «сидів до ранку, бо в місяць Рамадан мусульмани постять». Спочатку він почув сторонні звуки в будинку, а потім двері в кімнату різко відчинилися, і в ній несподівано опинилися близько восьми осіб, включаючи понятих. Зателефонувати куди-небудь або повідомити адвокату про обшук він не встиг. У домоволодінні Сейтосманов проживає сам. Силовики заламали йому руки, троє схопили за ноги. Один, як розповів сам Ернест, тримав у задушливому захваті, через що йому стало зле. Тоді слідчий наказав підлеглим відпустити його, сказавши, що «він уже білий», – йдеться в повідомленні.

Слідчі заходи тривали близько години. Йому запропонували видати речі, які заборонені на території РФ, чого, як стверджує Ернест, у нього не було. Потім силовики запропонували підписати протокол, що чоловік теж зробити відмовився. Після обшуку був допит у будівлі ФСБ в Севастополі, він тривав понад 6 годин. Відпустили чоловіка тільки тоді, коли він підписав папери про нерозголошення змісту допиту, розповів адвокат Еміль Курбедінов.

Перед слідчою дією силовики відібрали в Ернеста телефон, а потім повернули вже без батарейок.

«Я виявив це, йдучи додому після допиту. У підсумку зрозумів, що без зв'язку і що батарея була вилучена без протоколу», – додав брат Сейтосманова.

Тим часом, як писав раніше «Главком», окупанти в Криму побудують каток на місці мусульманського кладовища.