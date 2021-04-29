У Криму двох українців засудили до 10 років в'язниці

На судовому засіданні українці погодилися зі звинуваченням і дали свідчення

На судовому засіданні українці погодилися зі звинуваченням і дали свідчення

Імена та прізвища засуджених українців не вказані, їхні публічні коментарі відсутні

В окупованому Криму двох громадян України засудили до 10 років в’язниці. Їх звинуватили в торгівлі наркотиками. Про це пишуть «Крим. Реалії» з посиланням на судову інформацію.

Повідомляється, що обидва українці засуджені до 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. За даними кримінальної справи, житель Донецької області нібито був так званим «закладником». Пізніше він залучив до своєї діяльності свого знайомого. При обшуку в них знайшли електронні ваги, психотропну речовину й наркотики.

Також повідомляється, що на судовому засіданні вони погодилися зі звинуваченням і дали свідчення.

«Вироком суду підсудні визнані винними в скоєнні інкримінованих їм злочинів і їм призначено покарання в умовах ізоляції від суспільства», – йдеться в повідомленні.

Також видання зазначає, що імена та прізвища засуджених не вказані, їх публічні коментарі або їх захисту відсутні.

Нагадаємо, російська окупаційна влада продовжує тортури над нашим співгромадянином Іваном Яцкіним за його проукраїнську позицію.

Після закінчення проведення досудового слідства по сфабрикованій справі за надуманим звинуваченням Івана Яцкіна в державній зраді країні-окупанту РФ, його етапували на територію тимчасово окупованого Криму та помістили в СІЗО м. Сімферополя в камеру з нелюдськими умовами.