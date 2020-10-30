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    Командувач ООС про загострення на Донбасі: Бойовики спрямовано йдуть на зрив домовленостей

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    Командувач ООС Володимир Кравченко - Командувач ООС про загострення на Донбасі: Бойовики спрямовано йдуть на зрив домовленостей
    Командувач ООС Володимир Кравченко
    Скріншот відео Військове телебачення України/Youtube

    Російські бойовики спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

    Про це йдеться у заяві командувача Об’єднаних сил, генерала Володимира Кравченка, поширеній штабом ООС.

    «Я, як командувач Об’єднаних сил, констатую, що сьогодні, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій...Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року», – заявив Кравченко.

    Командувач додав, що цей обстріл доводить, що противник не має на меті сталого досягнення миру.

    30 жовтня російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили «режим тиші», внаслідок обстрілів терористів загинули двоє військовослужбовців, ще двоє були поранені. Терористи вкотре порушили домовленості про припинення вогню, досягнуті 22 липня 2020 року.
    Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ через загострення на Донбасі та загибель двох військовослужбовців.
     
    Росія бойовики на Донбасі Донбас обстріл Україна Операція Об’єднаних сил
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