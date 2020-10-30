Командувач ООС про загострення на Донбасі: Бойовики спрямовано йдуть на зрив домовленостей

Російські бойовики спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року.

Про це йдеться у заяві командувача Об’єднаних сил, генерала Володимира Кравченка, поширеній штабом ООС.

«Я, як командувач Об’єднаних сил, констатую, що сьогодні, 30 жовтня, порушивши домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, російсько-окупаційні війська здійснили прицільні обстріли українських позицій...Така зухвалість противника свідчить про те, що збройні формування Російської Федерації спрямовано йдуть на зрив домовленостей, що були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року», – заявив Кравченко.

Командувач додав, що цей обстріл доводить, що противник не має на меті сталого досягнення миру.