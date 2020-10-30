Загибель бійців ЗСУ на Донбасі: Україна ініціює термінове засідання підгрупи ТКГ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військовослужбовці (ілюстративне фото) Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ через загострення на Донбасі та загибель двох військовослужбовців.

Про це говориться у заяві української делегації у ТКГ.

«О 0.28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу, загинуло двоє військовослужбовців ЗС України. Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ», – повідомляє прес-служба делегації.

30 жовтня російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили «режим тиші», внаслідок обстрілів терористів загинули двоє військовослужбовців, ще двоє були поранені. Терористи вкотре порушили домовленості про припинення вогню, досягнуті 22 липня 2020 року.