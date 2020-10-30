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    Загибель бійців ЗСУ на Донбасі: Україна ініціює термінове засідання підгрупи ТКГ

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    Українські військовослужбовці (ілюстративне фото) - Загибель бійців ЗСУ на Донбасі: Україна ініціює термінове засідання підгрупи ТКГ
    Українські військовослужбовці (ілюстративне фото)
    Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

    Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ через загострення на Донбасі та загибель двох військовослужбовців.

    Про це говориться у заяві української делегації у ТКГ.

    «О 0.28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС та підствольні гранатомети. Внаслідок обстрілу, загинуло двоє військовослужбовців ЗС України. Українська делегація ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у ТКГ», – повідомляє прес-служба делегації. 

    30 жовтня російсько-окупаційні війська п'ять разів порушили «режим тиші», внаслідок обстрілів терористів загинули двоє військовослужбовців, ще двоє були поранені. Терористи вкотре порушили домовленості про припинення вогню, досягнуті 22 липня 2020 року.

    Росія бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Україна Операція Об’єднаних сил
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