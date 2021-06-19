На Львівщині горів автобус

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

На Львівшині с. Тухолька Стрийського району загорівся автобус, що здійснював рейс за маршрутом «Львів-Жупани». Інформацфя про це одразу надійшла до Служби порятунку «101», повідомляє пресслужба ДСНС.

До місця події виїхали рятувальники 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе.

До прибуття вогнеборців до місця виклику водій самостійно намагався ліквідувати загорання.

О 13:17 вогнеборці локалізували пожежу, та о 13:21 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік та водійський салон.

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Як повідомлялося раніше, у дорожньо-транспортній пригоді з мікроавтобусом, яка сталася вранці 14 червня у Румунії, загинули двоє громадян України, ще двоє госпіталізовані у важкому стані.