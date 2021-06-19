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    На Львівщині горів автобус

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    До прибуття вогнеборців водій самостійно намагався ліквідувати загорання - На Львівщині горів автобус
    До прибуття вогнеборців водій самостійно намагався ліквідувати загорання
    Ілюстративне фото

    Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

    На Львівшині с. Тухолька Стрийського району загорівся автобус, що здійснював рейс за маршрутом «Львів-Жупани». Інформацфя про це одразу надійшла до Служби порятунку «101», повідомляє пресслужба ДСНС.

    До місця події виїхали рятувальники 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе.

    До прибуття вогнеборців до місця виклику водій самостійно намагався ліквідувати загорання.

    О 13:17 вогнеборці локалізували пожежу, та о 13:21 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік та водійський салон.

    До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

    Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

    Як повідомлялося раніше, у дорожньо-транспортній пригоді з мікроавтобусом, яка сталася вранці 14 червня у Румунії, загинули двоє громадян України, ще двоє госпіталізовані у важкому стані.

    Теги: ДСНС водій рятувальники
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    На Львівщині горів автобус