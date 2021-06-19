На Львівщині горів автобус
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав
На Львівшині с. Тухолька Стрийського району загорівся автобус, що здійснював рейс за маршрутом «Львів-Жупани». Інформацфя про це одразу надійшла до Служби порятунку «101», повідомляє пресслужба ДСНС.
До місця події виїхали рятувальники 24-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Сколе.
До прибуття вогнеборців до місця виклику водій самостійно намагався ліквідувати загорання.
О 13:17 вогнеборці локалізували пожежу, та о 13:21 ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік та водійський салон.
До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю спецтехніки.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.
Як повідомлялося раніше, у дорожньо-транспортній пригоді з мікроавтобусом, яка сталася вранці 14 червня у Румунії, загинули двоє громадян України, ще двоє госпіталізовані у важкому стані.