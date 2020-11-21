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    В Одесі горів гуртожиток юридичної академії

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    В Одесі горів гуртожиток юридичної академії - В Одесі горів гуртожиток юридичної академії
    В Одесі горів гуртожиток юридичної академії

    Сталося загорання домашніх речей та меблів в кімнаті на 4-му поверсі будівлі гуртожитку

    В Одесі горів гуртожиток юридичної академії, студентів евакуювали.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

    «21 листопада о 17:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання у кімнаті на 5-му поверсі 7-ми поверхової будівлі гуртожитку №9 Одеської юридичної академії за адресою: Приморський район, вул. Академічна, 30», – йдеться в повідомленні.

    Встановлено, що сталося загорання домашніх речей та меблів в кімнаті на 4-му поверсі будівлі гуртожитку.

    «Рятувальники пожежу локалізували о 17:29 та її ліквідували о 17:35 на площі 20 кв. м. Під час ліквідації пожежі з верхніх поверхів по автодрабині врятовано 2 особи та евакуйовано шляхом виведення 15 осіб», – повідомили в ДСНС.

     Загиблих та постраждалих немає.

    Причина пожежі та збиток встановлюються.

    Теги: ДСНС Одеса рятувальники
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