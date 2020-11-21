Сталося загорання домашніх речей та меблів в кімнаті на 4-му поверсі будівлі гуртожитку

В Одесі горів гуртожиток юридичної академії, студентів евакуювали.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«21 листопада о 17:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загорання у кімнаті на 5-му поверсі 7-ми поверхової будівлі гуртожитку №9 Одеської юридичної академії за адресою: Приморський район, вул. Академічна, 30», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що сталося загорання домашніх речей та меблів в кімнаті на 4-му поверсі будівлі гуртожитку.

«Рятувальники пожежу локалізували о 17:29 та її ліквідували о 17:35 на площі 20 кв. м. Під час ліквідації пожежі з верхніх поверхів по автодрабині врятовано 2 особи та евакуйовано шляхом виведення 15 осіб», – повідомили в ДСНС.

Загиблих та постраждалих немає.

Причина пожежі та збиток встановлюються.