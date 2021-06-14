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    Кількість жертв зросла. Нові подробиці ДТП з українським автобусом у Румунії

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    Внаслідок ДТП один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм - Кількість жертв зросла. Нові подробиці ДТП з українським автобусом у Румунії
    Внаслідок ДТП один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм
    Фото: ISU

    Українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП

    У дорожньо-транспортній пригоді з мікроавтобусом, яка сталася вранці 14 червня у Румунії, загинули двоє громадян України, ще двоє госпіталізовані у важкому стані. Про це «Укрінформу» повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

    Він розповів, що в мікроавтобусі перебували 16 українців та один громадянин Молдови, які прямували з України до Чеської Республіки. ДТП сталося на трасі Дєва-Недлак у Румунії.

    «Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів – задовільний, загроз їхньому життю немає», – зазначив він.

    Речник МЗС поінформував, що водія затримано, він дає покази в поліції. За попередньою версією, водій не впорався з керуванням – мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду.

    Ніколенко запевнив, що українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, тримають зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу.

    До слова, у центрі Києва через маневри таксі розбився на смерть мотоцикліст (відео).

    Також на переході в центрі Києва автомобіль збив жінку (фото).

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    Теги: МЗС ДТП Румунія смерть водій автомобіль
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    Кількість жертв зросла. Нові подробиці ДТП з українським автобусом у Румунії