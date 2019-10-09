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    Вінницькі вогнеборці врятували під час пожежі мати і сина

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    Вінницькі вогнеборці врятували під час пожежі мати і сина

    З палаючої квартири врятували двох людей

    8 жовтня о 16:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у Вінниці, на вул.Довженка горить квартира на 1-му поверсі двохповерхового житлового будинку. З палаючої квартири рятувальники врятували 81-річну жінку та її 45-річного сина.

    Про це інформує пресслужба ДСНС у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

    Під час ліквідації пожежі в помешканні вогнеборці виявили 81-річну власницю квартири (інваліда І-ї групи) та її 45-річного сина, яких бійці ДСНС вивели на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

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    Вінницькі вогнеборці врятували під час пожежі мати і сина
    Вінницькі вогнеборці врятували під час пожежі мати і сина

    О 16:45 пожежу локалізовано, а о 16:50 ліквідовано. Вогнем пошкоджно облицювання стін кімнати та домашні речі.

    Ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електрообладнання. До боротьби з вогнем від ДСНС залучалося 16 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

    ДСНС Вінниця рятувальники
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