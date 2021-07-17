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    Нова графа в квитанціях на комуналку: за що потрібно буде платити додатково

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    В квитанціях з'явиться графа для оплати наперед - Нова графа в квитанціях на комуналку: за що потрібно буде платити додатково
    В квитанціях з'явиться графа для оплати наперед
    Ілюстративне фото

    Українцям приготували новий сюрприз

    Громадян попередили про важливе нововведення в сфері оплати комунальних послуг. Практично в кожній квитанції незабаром з'явиться нова графа з вказаною сумою грошей, яку потрібно сплатити додатково.

    Пілотні проекти в даному напрямку були запущені в деяких регіонах України, результати виявилися задовільними. Завдяки цьому по всій країні незабаром споживачі отримуватимуть платіжки за комунальні послуги з додатковою графою. Лякатися цього не варто, навіть якщо загальна сума за воду, електрику або опалення здасться захмарною.

    Справа в тому, що додаткова графа в кожній платіжці буде містити усереднену суму, яку ви зазвичай платите в місяць за ті чи інші послуги ЖКГ. Наприклад, якщо ви за електрику платите в середньому 300 гривень щомісяця, то і в новій графі буде вказана така ж сума. У підсумку, вас попросять оплатити 600 гривень. З них 300 грн – це оплата реально спожитої електроенергії, і ще 300 грн – авансовий платіж.

    Дане нововведення дозволить уникнути накопичення боргів за комуналку в разі, якщо ви забули здійснити оплату або, наприклад, поїхали у відпустку.

    Додатковий платіж поки не є обов'язковим. Споживачі можуть вибирати самостійно, платити їм наперед за комунальні послуги, чи ні. Крім того, підприємства теплокомуненерго вже почали розсилати своїм абонентам платіжки з авансовими платежами за опалення і гарячу воду, щоб знизити фінансове навантаження на бюджет споживачів в новому опалювальному сезоні.

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    Теги: ЖКГ бюджет опалення послуги
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    Нова графа в квитанціях на комуналку: за що потрібно буде платити додатково