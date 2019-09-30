Малозабезпеченим громадянам Одеси надається допомога на оплату послуг ЖКГ



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Малозабезпеченим сім'ям Одеси за рішенням спеціальної комісії призначена адресна державна підтримка на оплату житлово-комунальних послуг

27 вересня 2019 року відбулося 18-е засідання комісії з визначення осіб, які потребують адресної муніципальної допомоги, перебувають у складних життєвих обставинах і не мають змоги своєчасно та в повному обсязі сплачувати за спожиті житлово-комунальні послуги. На засіданні було розглянуто 62 звернення громадян міста Одеси.

Комісією було прийнято рішення призначити адресну муніципальну допомогу на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги 57-и громадянам Одеси на загальну суму 291 300 грн, 5 громадянам надано рекомендації для призначення адресної муніципальної допомоги на погашення заборгованості.

Адресна муніципальна допомога на погашення заборгованості з оплати за житлово-комунальні послуги надається громадянам міста Одеси в рамках Міської цільової програми на 2018-2020 роки.