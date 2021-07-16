Що буде з цінами на тепло і гарячу воду? Шмигаль назвав винних у зростанні тарифів

Прем'єр заявив, що запуск річного продукту допоміг не допустити істотного зростання тарифів на газ для населення

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи на тепло і гарячу воду, які вже з жовтня можуть зрости на 30-70%, – це «відповідальність місцевої влади». Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Що стосується тарифів на опалення і гарячу воду, ці повноваження зараз повністю передані місцевій владі. Крім того, газові компанії представили альтернативи місцевій владі у вигляді довгострокових контрактів, які дозволять їм стабільно отримувати блакитне паливо без коливання цін», – сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що ціна на газ в Європі досягла рекордного значення з 2008 року – 450 доларів за тисячу кубометрів. Однак запуск річного продукту допоміг не допустити відповідного зростання тарифів на природний газ для населення, які могли б досягти 13-15 грн за кубометр.

Раніше в асоціації «Укртеплокомуненерго» спрогнозували, що з 1 жовтня тарифи на опалення в Україні можуть зрости до 40%.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» анонсувало підвищення тарифів на тепло і гарячу воду на 40% через зростання цін на газ.

Зокрема, зростання тарифів очікується в Полтаві на 36%, у Кременчуці Полтавської області – на 53%, в Одесі – на 56%, у Тернополі – на 70%, у Старокостянтинові Хмельницької області – на 63%.

Міністерство економіки очікує, що цього року тарифи для населення на гарячу воду та опалення зростуть на 33% (± 3%).

Тепловики заявили, що ціна на газ, який становить основну частину витрат у тарифі на тепло і гарячу воду, катастрофічно зросла, а тарифи комунальних підприємств – ні.

Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.

Що подорожчало найбільше:

газ – у порівнянні з червнем 2020 року здорожчав майже в 3 рази. Індекс інфляції природного газу склав 275,3%.

електроенергія – за рік зросла в ціні на 36,6%,

вартість опалення – за рік зросла на 13,9%

гаряча вода – за рік зросла на 13,9%.

водопостачання - за рік зросло на 11%;

водовідведення - подорожчало на 17,5%.

послуги з утримання та ремонту житла – зросли в ціні на 7,9%

утримання будинків та прибудинкових територій – подорожчало на 3,7%.

Напередодні Рада ухвалила важливий закон для старту опалювального сезону.

У вересні у Раді буде зареєстровано другий законопроєкт, що міститиме зміни до держбюджету. А саме, перевірені державою суми, які підлягають компенсації, та визначені під контролем Мінфіну джерела погашення.

Як повідомляли раніше, підготовка до опалювального сезону під загрозою через трейдерів-спекулянтів.