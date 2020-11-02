Комітет рекомендував Раді затвердити держбюджет-2021 в першому читанні

Розгляд і голосування за бюджет у першому читанні заплановано на четвер, 5 листопада

Проект держбюджету підтримали представники трьох фракцій

Бюджетний комітет Верховної ради рекомендував парламенту прийняти в першому читанні проект держбюджету на 2021 рік.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Проект підтримали представники трьох фракцій.

Проект бюджету, спрямований Кабінетом міністрів підтримали члени комітету від «Слуги народу», «Євросолідарності» і «Батьківщини».

Тепер проект повинні підтримати у першому читанні простою більшістю у 226 голосів.

Розгляд і голосування за бюджет у першому читанні заплановано на четвер, 5 листопада.

Як відомо, 16 жовтня Комітет з питань бюджету не зміг провести засідання через відсутність кворуму.

Нагажаємо, раніше глава фракції «Слуги народу» Давид Арахамія виступив за скорочення чисельності української армії. Він це пояснив тим, що в бюджеті «немає достатньо коштів, щоб переозброювати армію».

Також повідомлялося, що нардепи внесли понад 5 тисяч правок до проєкту бюджету-2021.