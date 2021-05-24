Під Миколаєвом водії вантажівок заблокували трасу державного значення

Акція проходить біля габаритно-вагового комплексу «Укртрансбезпеки»

Уранці в понеділок, 24 травня, водії десятків великовантажних автомобілів заблокували трасу Миколаїв-Благовіщенське (Ульянівка) у районі села Гур’ївка.

Фури повністю перекрили обидві смуги руху в напрямку Миколаєва та одну смугу в протилежну сторону. Вільною залишилася тільки одна смуга, де рух здійснюється в реверсивному режимі.

Акція проходить біля габаритно-вагового комплексу «Укртрансбезпеки».

Як повідомили «Новинам-N» представники протестувальників, у них дві вимоги. Перше – налагодити нормальну роботу ваг, які постійно при зважуванні одного й того ж автомобіля показують різну вагу, причому різниця становить сотні кілограмів і навіть тоннах.

Друга умова – прибрати з вагового комплексу «одеських «тітушек», які, за їхніми словами, узяли контроль над ваговим комплексом на минулому тижні. До місця перекриття траси під Миколаєвом прибув мікроавтобус із бійцями спецпідрозділу патрульної поліції «ТОР».

Нагадаємо, 17 травня прикордонники Херсонського та Одеського загонів у взаємодії з Регіональним управлінням морської охорони виявили рекордну для Миколаївської області партію контрабанди.