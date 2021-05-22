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    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції

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    Опонентів &laquo;Транс-маршу&raquo; оперативно нейтралізували поліцейські <br /> - «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції

    Опонентів «Транс-маршу» оперативно нейтралізували поліцейські

    Фото: censor.net

    Правоохоронці завадили активістам «Традицій та порядку» напасти на учасників заходу

    У суботу, 22 травня, в Києві під посиленою охороною поліції відбувся «Транс-марш». Як повідомляє «Цензор.НЕТ» з посиланням на сторінку заходу у Facebook, акція була присвячена другій річниці прийняття Всесвітньою організацією охорони здоров'я Міжнародної класифікації хвороб 11 перегляду, згідно з якою діагнози, пов'язані з трансгендерних, більше не належать до психічних захворювань.

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    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції
    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції

    «Це не означає, що ми не потребуємо медичної допомоги, але значить, що ніхто не має права лікувати нам мізки, намагаючись «виправити» наші гендерні ідентичності», – відзначають організатори акції.

    Марш почався о 13:00 на Михайлівській площі в Києві. За правопорядком під час маршу стежили правоохоронці. Також поблизу мітингували представники всеукраїнської консервативної громадської організації «Традиції і порядок».

    Згодом на Михайлівській площі, звідки стартував марш, пройшла молитва про захист суспільства від пропаганди трансгендеризма. «На жаль, в світі посилюється хвиля пропаганди цього психічного розладу. Це призводить до стрімкого зростання кількості людей, які хочуть скалічити себе заради «трансгендерного переходу», – відзначають противники трансгендерів.

    Попри численну охорону заходу, на ньому не обійшлось і без інцидентів. Під час ходи кілька людей намагалися напасти на учасників заходу, їм зашкодили правоохоронці.

    Учасники вимагають, зокрема, впровадити нову Міжнародну класифікацію хвороб в Україні, а також оновити чинний клінічний протокол і процедуру юридичного визнання гендеру відповідно до неї, зокрема, врегулювати можливості переходу для небінарних людей.

    Нещодавно стало відомо, що в Україні запрацював сервіс знайомств для трансгендерів.

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    Теги: Київ акція трансгендер гендер гендерная политика традиції
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    «Транс-марш» у Києві пройшов під посиленою охороною поліції