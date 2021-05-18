Купальники й автозапчастини. На Миколаївщині прикордонники виявили рекордну контрабанду (фото)

13 тонн одягу та запчастин намагалися ввезти в Україну під виглядом цементу

Наразі тривають слідчі дії та встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб

У понеділок, 17 травня, прикордонники Херсонського та Одеського загонів у взаємодії з Регіональним управлінням морської охорони виявили рекордну для Миколаївської області партію контрабанди.

Взуття, спортивні костюми, купальники, автозапчастини та інші товари вагою близько 13 тонн намагались незаконно перемістити на митну територію України на іноземному судні під виглядом цементу в одному з портів Миколаєва.

Заходи проводилися на виконання завдань з протидії правопорушенням, пов’язаних з мінімізацію митних платежів, визначених постановою координаційної наради правоохоронних органів Миколаївської області, яка проводилася під головуванням керівництва Миколаївської обласної прокуратури із залученням слідчих ДБР.

Наразі тривають слідчі дії та встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб. Також після проведення відповідних експертиз буде встановлена сума оцінки товарів.

Раніше Служба безпеки України заблокувала канал нелегального переправлення в Україну складових частин вогнепальної зброї.

Крім того, у квітні співробітники СБУ затримали наркокур’єра, який намагався перевезти через держкордон нашої країни понад 1 кг кокаїну у кишково-шлунковому тракті.

На кордоні з Румунією, прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками виявили торт, основним інгредієнтом якого були сигарети.