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    Економіка та фінанси

    Всі пільги на проїзд у громадському транспорті скасують: в уряді готують документ

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    Над монетизацією пільг на проїзд у громадському транспорті в Кабміні працюють з 2020 року - Всі пільги на проїзд у громадському транспорті скасують: в уряді готують документ
    Над монетизацією пільг на проїзд у громадському транспорті в Кабміні працюють з 2020 року

    В уряді запропонували монетизувати пільги на громадський транспорт

    Пільги на проїзд у громадському транспорті повинні бути монетизовані. Тарифи на проїзд мають відповідати ринковим умовам.

    Таку думку в програмі «Гостре питання» на телеканалі Obozrevatel висловив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. «Від минулого року ми працюємо над тим, щоб монетизувати пільги, тому що в нас є достатньо велика кількість людей, які користуються ними. Від цього страждають і перевізники, і місцеві органи влади, і люди, які такі пільги мають», – зауважив він.

    За словами чиновника, місцева влада кожного окремого населеного пункту повинна ухвалити найбільш прийнятне рішення щодо вартості проїзду в громадському транспорті, зважаючи на усі обставини.

    «Якщо місцева влада бере на себе дотування того чи іншого виду транспорту, в одному з великих міст запроваджується безкоштовний проїзд в громадському транспорті для місцевих мешканців, вони повинні розуміти, що вони на плечі платників податків конкретного міста чи міської територіальної громади кладуть видатки на дотування цього транспорту», – сказав Немчінов.

    «Якщо вони хочуть, щоб це були ринкові ціни, відповідно, вони повинні про це комунікувати з своїми громадами. На то вони і місцева влада, щоб це вирішувати», – наголосив він.

    Водночас чиновник заявив, що переконаний у необхідності монетизації пільг на проїзд у громадському транспорті з низки причин. «Є люди, які не користуються громадським транспортом, але мають пільгу, і є люди, які користуються постійно, але через обмеження перевізників, рішення місцевих рад скористатися пільговим проїздом не можуть», – зауважив він. Тому «найкращим варіантом є монетизація цих пільг і використання цих коштів на власні потреби», – підсумував Немчінов.

    Теги: тарифи громадський транспорт місцева влада ціни транспорт пільги
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    Всі пільги на проїзд у громадському транспорті скасують: в уряді готують документ