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    Українці вийшли на акцію під МЗС через затримання білоруського опозиціонера

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    На акцію&nbsp;під будівлею Міністерства закордонних справ України в Києві зібралися кілька десятків людей - Українці вийшли на акцію під МЗС через затримання білоруського опозиціонера
    На акцію під будівлею Міністерства закордонних справ України в Києві зібралися кілька десятків людей
    Фото: «Громадське»

    Учасники акції називають затримання опозиціонера «безпрецедентним методом міжнародного викрадення людини»

    Під будівлею Міністерства закордонних справ України в Києві зібралися кілька десятків людей – вони вимагають від української влади рішуче відреагувати на затримання в Мінську колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

    Про це повідомляє «Громадське».

    Учасники акції називають затримання опозиціонера «безпрецедентним методом міжнародного викрадення людини». На їхню думку, український уряд має застосувати «реальні заходи впливу, а не лише дипломатичні».

    «І це такий тест, зокрема й для українського уряду, який звертається по підтримку: чи здатен український уряд, зі свого боку, надати таку підтримку, коли цього потребують громадяни сусідньої держави?» – заявили на заході.

    Саме для отримання рішучої та жорсткої реакції України учасники зібралися на мітинг під МЗС, пояснили організатори:

    «Соромно, що ми опиняємося в ситуації, коли можемо тиснути на режим Лукашенка, але не робимо цього. І саме тому ми сьогодні не збираємося під посольством (Білорусі в Україні) – ми збираємося під нашим МЗС».

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    Українці вийшли на акцію під МЗС через затримання білоруського опозиціонера
    Українці вийшли на акцію під МЗС через затримання білоруського опозиціонера
    Українці вийшли на акцію під МЗС через затримання білоруського опозиціонера
    Українці вийшли на акцію під МЗС через затримання білоруського опозиціонера

    Наразі акція завершилася, частина активістів залишилася, щоб написати петицію до МЗС.

    Як відомо, Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича.

    Сьогодні зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

    Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

    При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

    Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

    Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.

    Теги: МЗС Білорусь акція протест українці активісти Україна опозиція
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    Українці вийшли на акцію під МЗС через затримання білоруського опозиціонера