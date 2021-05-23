Українці вийшли на акцію під МЗС через затримання білоруського опозиціонера

На акцію під будівлею Міністерства закордонних справ України в Києві зібралися кілька десятків людей

Учасники акції називають затримання опозиціонера «безпрецедентним методом міжнародного викрадення людини»

Під будівлею Міністерства закордонних справ України в Києві зібралися кілька десятків людей – вони вимагають від української влади рішуче відреагувати на затримання в Мінську колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.

Про це повідомляє «Громадське».

Учасники акції називають затримання опозиціонера «безпрецедентним методом міжнародного викрадення людини». На їхню думку, український уряд має застосувати «реальні заходи впливу, а не лише дипломатичні».

Під МЗС триває акція за звільнення захопленого у Мінську засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича pic.twitter.com/JUu1LpjePV — hromadske (@HromadskeUA) May 23, 2021

«І це такий тест, зокрема й для українського уряду, який звертається по підтримку: чи здатен український уряд, зі свого боку, надати таку підтримку, коли цього потребують громадяни сусідньої держави?» – заявили на заході.

Під Міністерством закордонних справ відбувається акція за звільнення захопленого журналіста Романа Протасевича, якого затримали у Мінську. Активісти вимагають негайної реакції від української влади та міжнародної спільноти pic.twitter.com/mAJn3o6Lij — hromadske (@HromadskeUA) May 23, 2021

Саме для отримання рішучої та жорсткої реакції України учасники зібралися на мітинг під МЗС, пояснили організатори:

«Соромно, що ми опиняємося в ситуації, коли можемо тиснути на режим Лукашенка, але не робимо цього. І саме тому ми сьогодні не збираємося під посольством (Білорусі в Україні) – ми збираємося під нашим МЗС».

Наразі акція завершилася, частина активістів залишилася, щоб написати петицію до МЗС.

Як відомо, Україна вимагає від Білорусі негайно звільнити Олега Протасевича.

Сьогодні зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголошує, що оскільки Протасевич звинувачується у тероризмі, на батьківщині йому може загрожувати смертна кара.

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко розмістив після затримання схвальний пост щодо білоруського президента на своїй сторінці у Facebook.