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    Росії не подобається, що Туреччина «затягує Україну в НАТО»

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    Росії не подобається, що Туреччина «затягує Україну в НАТО»
    Фото: з відкритих джерел

    Міністр закордонних справ Туреччини Чавушоглу запевнив, що Анкара буде підтримувати євроатлантичну інтеграцію України

    Росія найближчим часом в ході чергових контактів планує обговорити з Туреччиною тему «затягування» України в Північноатлантичний Альянс. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, якого цитує ТАСС.

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19 червня висловив подяку за рішучу підтримку Туреччиною членства України в НАТО. У свою чергу міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу запевнив, що Анкара буде й надалі всіма способами підтримувати євроатлантичну інтеграцію України.

    Така позиція Туреччини не сподобалася Росії, там назвали прагнення України до вступу в НАТО «затягуванням» країни в Альянс.

    «Ми дуже чітко, недвозначно свою позицію щодо спроб затягувати Україну в НАТО окреслили. У мене немає сумнівів, що серйозні, відповідальні держави прекрасно розуміють, про що йдеться. Ми в регулярному діалозі з нашими турецькими колегами, найближчим часом у нас планується черговий контакт. Я думаю, ми, звичайно ж, поговоримо і на цю тему теж», – зазначив Лавров.

    Тим часом, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков уважає, що «Теоретично можливим» є вступ України до НАТО протягом найближчих десяти років.

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    Теги: Туреччина МЗС Росія НАТО Сергій Лавров Анкара Дмитро Кулеба Ягмур Ахмет Гюльдере
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    Росії не подобається, що Туреччина «затягує Україну в НАТО»