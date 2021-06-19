Україна вступить до НАТО протягом 10 років – Разумков

Голова Верховної Ради розповів про своє бачення вступу до Північноатлантичного Альянсу

«Теоретично можливим» є вступ України до НАТО протягом найближчих десяти років. Таку думку в суботньому інтервʼю для «Радіо Свобода» висловив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

Однак, на думку спікера парламенту, протягом найближчого року такий вступ нереальний.

«Давайте бути відвертими - за рік ми це зробити не зможемо. Ми повинні провести низку реформ, для того, щоб відповідати і стандартам НАТО в плані обороноздатності, і стандартам забезпечення української армії, і багато інших речей», – сказав Разумков.

Водночас, він додав, що НАТО – не лише військовий блок, а й гуманітарна організація, з якою Україна багато років співпрацює.

«Я впевнений, що ми досягнемо цієї мети, але цей шлях буде непростий, і сказати, що він буде короткий неправильно... 10 років – теоретично це можливо. Я намагаюсь не обіцяти в тому, в чому я не впевнений», – додав Разумков.

Нагадаємо, ввечері 14 червня лідери НАТО схвалили комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу. У ньому йдеться, що «Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу».

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би почути від президента США Джо Байдена чіткого «так» або «ні» у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Минулого тижня держсекретар заявив, що Штати підтримують членство України в НАТО.

При цьому глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у своєму інтервʼю заявив, що поки не бачить Україну членом військово-політичного блоку НАТО (Північноатлантичний Альянс).

Як писав раніше «Главком», міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що у підсумковій декларації саміту НАТО було багато сигналів для Російської Федерації. За його словами, це – не лише підтвердження майбутнього членства України в Альянсі та надання ПДЧ на цьому шляху.

Згодом офіційний речник Кремля заявив, що членство України в НАТО буде «червоною лінією» для Москви і що його хвилює розмова про те, що Києву може бути наданий План дій щодо членства.