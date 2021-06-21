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    Туреччина назвала умови в'їзду до країни українських туристів

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    Із червня почали діяти нові правила&nbsp;в'їзду іноземців на територію Туреччини - Туреччина назвала умови в'їзду до країни українських туристів
    Із червня почали діяти нові правила в'їзду іноземців на територію Туреччини
    Фото з відкритих джерел

    На в’їзді до Туреччини тепер приймають експрес-тести або довідки про наявність щеплення

    Туреччина 17 травня скасувала обов’язковість тестування для українських туристів, але на початку червня цю вимогу повернула. Надзвичайний і повноважний посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв'ю «Главкому» пояснив логіку дій уряду. Він також розповів про нові правила в'їзду до країни.

    «Це не є кроком проти України. Рішення про звільнення від необхідності тестувань, ухвалене в травні, стосувалося цілого ряду держав. Для них нині це рішення також скасоване. Коли наш уряд переглядав умови (повертав обов’язковість тестувань), то брався до уваги національний і регіональний рівні захворювань. У Туреччині на початку червня закінчився повний локдаун. Після цього було запроваджено певні зміни», – розповів Ахмет Гюльдере.

    Дипломат зазначив, що раніше на в’їзді до країни не приймалися експрес-тести, а зараз вони приймаються. Окрім того, додалася можливість пред’явити на в’їзді довідку про наявність щеплення, або медичну довідку про те, що коронавірус був перенесений протягом останніх 6 місяців.

    «Я постійно перебуваю на зв’язку з великими туроператорами, які направляють туристів до Туреччини. У перші дні застосування цієї нової практики були деякі непорозуміння, труднощі. Але згодом усі зрозуміли, що ми вимагаємо. Можу зазначити, що дуже великою популярністю користуються експрес-тести на антигени», – розповів він.

    Нагадаємо, з 4 червня почали діяти нові правила в'їзду іноземців на територію Туреччини. У МЗС України нагадали також про необхідність мати медичний страховий поліс на період перебування на території Туреччини.

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    Теги: Туреччина посол щеплення уряд коронавірус звільнення Ягмур Ахмет Гюльдере
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    Туреччина назвала умови в'їзду до країни українських туристів