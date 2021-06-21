Шойгу наказав наростити кількість російських військових в окупованому Криму

Військові нібито допомагатимуть постраждалим від повені

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу розпорядився наростити угруповання російських військ в окупованому Криму. Військові нібито допомагатимуть постраждалим від повені. Про це пише ТАСС.

Так, зараз близько 21 тисячі осіб задіяні з боку Міноборони Росії в нібито наданні допомоги населенню Криму, яке постраждало через повінь.

«За дорученням президента Російської Федерації Володимира Путіна міністром оборони Росії генералом армії Сергієм Шойгу дані вказівки щодо нарощування угруповання, задіяного для надання допомоги жителям республіки Крим, постраждалим в результаті надзвичайної ситуації, викликаної тривалими опадами», – зазначили в Міноборони Росії.

Військовослужбовці проводять роботи в 36 населених пунктах.

В окупованому Криму дійсно вже кілька днів йдуть сильні дощі. У Ялті в результаті повені постраждали 43 людини.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованій Росією Ялті та довкола неї близько 2700 осіб залишилися без електрики, окупаційна «влада» ухвалила рішення призупинити водопостачання.

Раніше повідомлялося, що на початку квітня Росія почала стягувати війська до українських кордонів на 5 напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адмінкордону з Кримом.

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