Придністров'я: рашисти начепили фашистські шеврони і почали переміщення

Джерела «Главкома» повідомляють про переміщення військ в окупованому Придністров’ї

У розпорядженні «Главкома» опинилися знімки російських військових, що несуть службу у миротворчої місії на території непідконтрольного Придністровʼя. Джерела видання також розповіли, що в окупованому регіоні відбувається активне переміщення військ РФ.

У коментарі «Главкому» військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь зазначив, що це повʼязано з тим, що Росія намагатиметься розширити лінію фронту для демонстраційних маневрів та відволікання уваги ЗСУ.

«Ці переміщення можуть бути пов’язані із розвитком ситуації у ході україно-російського кордону, оскільки буквально з цієї доби, після переговорів у Стамбулі, Росія розпочала наступ по всіх напрямках, але при цьому найбільший акцент – робиться на Південному напрямку», – вважає Самусь.

Експерт додав, що на цьому етапі військових дій Росія спробує розширити лінію фронту, яка наразі становить близько 1800 кілометрів.

«Росія спробує активізувати наступ по всіх напрямках. Попри дезінформацію щодо деескалації на Чернігівському та Київському напрямках, вони будуть розтягувати фронт», – відмітив військовий експерт.

Михайло Самусь зазначив, що саме з такою метою Росія спробує залучити нові напрямки наступу – Білорусь та Придністров’я.

«Не виключено, що зараз будуть підключені й сили Білорусі, які будуть проводити демонстративні дії для відволікання і відтягування сил на Захід. Оскільки Україна має успіхи на Півдні, Росія спробує задіяти сили, розміщені у Придністров’ї. Очевидно, що з цього моменту, коли там розпочалося переміщення військ, можна вважати, що Придністров’я офіційно втягнуте у війну проти України. У цих умовах Молдова повинна поставити жорстко питання про використання військових цих сил, оскільки й сама ризикує бути втягнутою у цей конфлікт», – пояснив експерт.