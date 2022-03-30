Росії кінець? Терорист Гіркін розхвалив українську армію

Чисельності росармії не достатньо, щоб нині утримувати той периметр, який вони зайняли в Україні на початку березня 2022 року

Експолковник ФСБ назвав керівництво Росії фанерними маршалами

Колишній полковник ФСБ і ексміністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков) визнав, що російські солдати не в змозі контролювати тимчасово захоплену територію в Україні. Про це терорист заявив в інтерв’ю російському ЗМІ.

За його оцінками, російське угрупування, яке перебуває у Гостомелі, Бучі та Ірпені Київської області, «зав’язло в міських забудовах та лісисто-болотистій місцевості і через місяць, як усе розтане, солдатів будуть бити під кожним кущем». З цього Гіркін робить висновок: чисельності росармії не достатньо, щоб нині утримувати той периметр, який вони зайняли на початку березня 2022 року. Тому окупантам доведеться відступати.

«Не думаю, що вони відійдуть з-під Києва, бо тоді це виглядатиме ганьбою і поразкою. Швидше за все, наші війська скоротять лінію фронту і залишать ділянки, які не можливо обороняти», – заявив колишній полковник ФСБ.

Також Гіркін спростував «успіхи» російської армії на чернігівському напрямку, про які повідомляють пропагандисти. Він вважає, що росіяни не контролюють ані Суми, ані Чернігів.

«Враховуючи, що наш фанерний маршал заявив про успішність першого етапу «спецоперації» (не скаже ж він, що обгадився), доведеться перекидати війська туди, де ще можна щось зробити. Хоча у мене великий сумнів, що втративши місяць, наші війська зможуть оточити і знищити донецьке угрупування противника. На жаль, я спостерігаю, як українське командування діє на порядок адекватніше з воєнної точки зору, ніж російське», – переконаний терорист.

За словами Гіркіна, у ситуації, що склалася на фронті, перед Кремлем є два варіанта розвитку подій. Перший – Росія переходить до тотальної війни. Для цього додатково мобілізовують ще понад 200 тис. солдатів. Другий варіант – повернутися до «мінських угод» у новій обгортці.

«Кремль не ухвалив ще рішення. Це стане відомо, коли наш президент вилізе на трибуну і щось заявить… Однак часткове призупинення бойових дій або підписання певних протоколів буде рівноцінне капітуляції», – зазначив ексміністр оборони «ДНР».

Нагадаємо, що в Україні триває 35-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.