Тимошенко «на пальцях» показала, як українців дурять із тарифами

Влада встановила ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр

Влада встановила ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр

Тимошенко зазначила, що людям мають продавати газ десь по 3 гривні за кубометр

Усе літо газ закачувався в газові сховища, які належать державі, по ринковим цінам. Ця ринкова ціна в травні складала 2 631 гривню за тисячу кубічних метрів. Про це розповіла лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у Верховній Раді.

«Чому народу зараз продають по 7 грн за кубометр? Наприклад, у червні ціна складала 2 357 грн. за тисячу кубів. Чому продають по 7? І взагалі куди поділися 28 млрд кубічних метрів газу в газових сховищах, які мають ціну до 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів?», – розповіла Тимошенко.

Тимошенко підкреслила, що собівартість українського газу, плюс транспортування і ПДВ та 30% рентабельності складає 3 тис. грн кубічних метрів. Проте влада встановила ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр.

Тимошенко закликала ухвалити закон, який чітко пропише, щоб людям віддали газ по ціні максимум 3 тис. грн за тисячу кубічних метрів.

Також лідерка «Батьківщини» зазначила, що наразі з бюджету вимиваються кошти на субсидії для населення.

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр. Проте згодом в Офісі президента визнали, що ціна на газ знизиться не для всіх громадян.

Тарифи на газ призвели до масових акцій протесту в низці міст України. Люди перекривають дороги та штурмують облдержадміністрації, вимагаючи зменшити ціни на блакитне паливо.