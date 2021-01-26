«Таким прийомом користувався Гітлер». У «Голосі» розкритикували законопроєкт про референдум

Рахманін заявив, що законопроєкт про референдум – це ядерна валізка

Ухвалення в другому читанні законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум у наявній редакції може призвести до необґрунтованого коригування або скасування законів. Про це заявив народний депутат «Голосу» Сергій Рахманін із трибуни парламенту.

«Якщо законопроєкт ухвалити в чинній редакції, ми надаємо можливість кнопкодавам тиснути на «ядерну кнопку». Будь-хто зможе змінювати, коригувати або скасовувати закони, прикриваючись волею народу. Таке робили неодноразово – прийом використовували лиходії і шахраї навіть вселенських масштабів. Гітлер цим скористався чотири рази, зміцнивши свою владу, виправдавши агресію і окупацію», – сказав Рахманін.





За словами Рахманіна, автори законопроєкту вирішили, що закон – надто складна матерія, щоб віддавати її законодавцям.

«Верховна Рада виявилася єдиним органом, який фактично відлучили від процесу. Громадські організації, ЦВК, президент – будь-хто впливає, крім парламенту. Верховна Рада не проводить експертизи, не впливає на остаточний текст закону. І виходить, якщо закон буде ухвалений, будь-хто натискатиме «ядерну кнопку», використовуючи маніпулятивні референдуми», – сказав Рахманін.

Раніше заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, що в законопроєкті про всеукраїнський референдум враховано 400 технічних та редакційних правок.

Нагадаємо, 18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.