  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Таким прийомом користувався Гітлер». У «Голосі» розкритикували законопроєкт про референдум

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У законопроєкті про&nbsp;всеукраїнський референдум&nbsp;враховано 400 правок - «Таким прийомом користувався Гітлер». У «Голосі» розкритикували законопроєкт про референдум
    У законопроєкті про всеукраїнський референдум враховано 400 правок
    Фото з відкритих джерел

    Рахманін заявив, що законопроєкт про референдум – це ядерна валізка

    Ухвалення в другому читанні законопроєкту про народовладдя через всеукраїнський референдум у наявній редакції може призвести до необґрунтованого коригування або скасування законів. Про це заявив народний депутат «Голосу» Сергій Рахманін із трибуни парламенту.

    «Якщо законопроєкт ухвалити в чинній редакції, ми надаємо можливість кнопкодавам тиснути на «ядерну кнопку». Будь-хто зможе змінювати, коригувати або скасовувати закони, прикриваючись волею народу. Таке робили неодноразово – прийом використовували лиходії і шахраї навіть вселенських масштабів. Гітлер цим скористався чотири рази, зміцнивши свою владу, виправдавши агресію і окупацію», – сказав Рахманін.


    За словами Рахманіна, автори законопроєкту вирішили, що закон – надто складна матерія, щоб віддавати її законодавцям.

    «Верховна Рада виявилася єдиним органом, який фактично відлучили від процесу. Громадські організації, ЦВК, президент – будь-хто впливає, крім парламенту. Верховна Рада не проводить експертизи, не впливає на остаточний текст закону. І виходить, якщо закон буде ухвалений, будь-хто натискатиме «ядерну кнопку», використовуючи маніпулятивні референдуми», – сказав Рахманін.

    Раніше заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук розповіла, що в законопроєкті про всеукраїнський референдум враховано 400 технічних та редакційних правок. 

    Нагадаємо, 18 червня 2020 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт № 3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум. Він був поданий і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

    Теги: Верховна Рада депутат референдум
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies