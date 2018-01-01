Для контролю за епідситуацією в Дніпрі створили оперативний штаб

У Дніпрі у січні зареєстрували 11 випадків захворюваності на кір. Про це повідомила головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Тетяна Аверкіна. За її даними, зокрема, у січні захворіло 11 людей – 7 дітей і 4 дорослих, з числа хворих, зареєстрованих з грудня,



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Для контролю за епідситуацією в Дніпрі створили оперативний штаб

У Дніпрі у січні зареєстрували 11 випадків захворюваності на кір. Про це повідомила головний спеціаліст відділу спеціалізованої медичної допомоги департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради Тетяна Аверкіна.

За її даними, зокрема, у січні захворіло 11 людей – 7 дітей і 4 дорослих, з числа хворих, зареєстрованих з грудня, 14 осіб не були щеплені. В усіх випадках хворі переносили захворювання із середньої тяжкістю.

Як розповіла керівник Дніпровського міського відділу лабораторних досліджень Наталія Лебединська, перший випадок кору в місті був зареєстрований у дитини, у ході епідеміологічного розслідування, його визначили як «завезену» інфекцію: до цього в місті упродовж року кору не реєстрували.

«Дитина стала джерелом інфекції для 13 захворілих, у результаті зареєстровано спалах захворювання у місті. 8 з них – діти, 5 – дорослі. Двоє з них – медпрацівники, які допомагали дитині, троє – батьки, які відвідували дітей в лікувальному закладі», – зазначила фахівець.

Для контролю за епідситуацією в Дніпрі створили оперативний штаб та розробили план протиепідемічних заходів.

Як зазначила представниця департаменту охорони здоров’я Дніпровської мерії Тетяна Аверкіна, наразі в усіх Центрах первинної медсандопомоги міста є комбінована (кір, епідемічний паротит та краснуха) бельгійська вакцина. Дітям до 18 років щеплення нею роблять безкоштовно.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

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Джерело: Радіо Свобода