«Укрзалізниця» користується картами, де Крим – це Росія

Компанія визначає окупований півострів, як Південний федеральний округ РФ

«Укрзалізниця» опублікувала карту, де позначила окупований Крим, як російську територію.

В АТ «Укрзалізниця» на мапі залізничного сполучення в Херсонській області назвали анексований Крим Південним федеральним округом РФ. Відповідні скріншоти опублікував користувач Facebook.

«Укрзалізнице, у вас там з картами, які використовує Південно-Західна залізниця, все нормально? Крим тепер, це Південний федеральний округ?» – Написав Олександр Рудоманов.

Після півночі він додав, що написи на картах виправлено.

Раніше на офіційному сайті команди Олексія Навального окупований Росією український півострів Крим внесено на карту як частину Російської Федерації.

Окрім того, в окупованому Сімферополі діє осередок руху Навального, який проводить там мітинги й займається іншою діяльністю.