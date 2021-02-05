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    «Укрзалізниця» користується картами, де Крим – це Росія

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    <div class="post-item__photo-author">Карта Південно-Західної залізниці</div> - «Укрзалізниця» користується картами, де Крим – це Росія
    Карта Південно-Західної залізниці
    Фото: Олександр Рудоманов/Facebook

    Компанія визначає окупований півострів, як Південний федеральний округ РФ

    «Укрзалізниця» опублікувала карту, де позначила окупований Крим, як російську територію. 

    В АТ «Укрзалізниця» на мапі залізничного сполучення в Херсонській області назвали анексований Крим Південним федеральним округом РФ. Відповідні скріншоти опублікував користувач Facebook.

    «Укрзалізнице, у вас там з картами, які використовує Південно-Західна залізниця, все нормально? Крим тепер, це Південний федеральний округ?» – Написав Олександр Рудоманов.

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    Після півночі він додав, що написи на картах виправлено.

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    Раніше на офіційному сайті команди Олексія Навального окупований Росією український півострів Крим внесено на карту як частину Російської Федерації.

    Окрім того, в окупованому Сімферополі діє осередок руху Навального, який проводить там мітинги й займається іншою діяльністю.

    Теги: Крим Росія Укрзалізниця залізниця
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