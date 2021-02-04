Софія Ротару «засвітилась» на корпоративі у Воронежі (відео)

Нещодавно директор співачки скаржився на відсутність корпоративів у графіку артистки

Ще наприкінці 2020 року директор зірки естради Софії Ротару скаржився на відсутність корпоративів, але, схоже, ситуація стала трохи налагоджуватися. Вчора співачка виступила у Воронежі на ювілеї місцевого мільйонера. Відео з корпоративу опублікували в Instagram, але вже 4 лютого його видалили. Втім, деякі гості корпоративу встигли розмістити фрагменти виступу у

Захід проходив в одному з наймодніших готелів Воронежа. На корпоративі Софія Ротару виконала свої найпопулярніші пісні: «Червона рута», «Белый танец», «Хуторянка», «Одна калина», «Лаванда».

Скільки отримала за такий приватний виступ – невідомо, однак організатори концертів відзначають, що менше ніж за 100 тисяч євро за такі концерти зірка не бере. Крім того, в прайс входять витрати на квитки для співачки, її музикантів і обслуги, а також оплачується проживання.

Нагадаємо, раніше директор Софії Ротару скаржився, що через відсутність концертів у співачки почалися проблеми з фінансами. Але артистка не має наміру знижувати гонорари. Також у грудні минулого року Софія Ротару виступила на «Пісні року» в Москві і виконала пісню «Червона рута».

У листопаді стало відомо, що Ротару повернеться у Росію на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди Ретро FM». Тоді публіцист Анатолій Вассерман заявив, що частина заробітку Ротару піде на спонсорування «київських терористів».

У 2018-му артистка відмовилася виступати у Росії, нібито через те, щоб «щоб не розпалювати ситуацію і не провокувати радикально налаштованих співвітчизників».

Раніше глава соціального комітету Ради Федерації Валерій Рязанський закликав росіян не ходити на концерти Ротару. У свою чергу, продюсер Йосип Пригожин назвав співачку «заручницею політичних обставин», а її повернення пояснив тим, що вона не хоче «прощатися з активним життям».

17 листопада стало відомо, що Ротару приїде в Москву на зйомки музичної премії «Пісня року», а також виступить на фестивалі «Легенди ретро FM». Артистка розглядає і пропозиції виступити на новорічних корпоративах.

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