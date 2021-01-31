Команда Навального визнає Крим територією Росії: фото

Доки Навальний не відхреститься від окупації Криму і не визнає Крим українським – на жодну поблажливість він не заслуговує», – зазначив Березовець

На офіційному сайті команди Навального окупований Росією український півострів Крим внесено на карту як частину Російської Федерації.

Про це повідомив у себе в телеграмі політолог та телеведучий Тарас Березовець.

Окрім того, на відміну від непідконтрольних українській владі міст Донецьк і Луганськ, в окупованому Сімферополі діє осередок руху Навального, який проводить там мітинги й займається іншою діяльністю.

На підтвердження своїх слів Березовець наводить скріншоти.

«Доки Навальний не (це слово виділено – ред.) відхреститься від окупації Криму і не визнає Крим українським – на жодну поблажливість він не заслуговує. Крапка», – наголосив політолог, який народився та провів шкільні роки у кримському місті Керч.

У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального. У центрі Москви обмежено рух пішоходів, закрито на вхід і вихід сім станцій столичного метрополітену, змінено рух громадського наземного транспорту. Проводяться затримання учасників акції.

Сьогодні вдень стало відомо також про затримання дружини Олексія Навального, а також його соратника Іллі Яшина.