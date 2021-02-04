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    У світі

    Питання Курил треба вирішувати терміново. Японія користується хаосом у Росії

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    Японія та Вашингтон не визнають російського суверенітету над Курилами - Питання Курил треба вирішувати терміново. Японія користується хаосом у Росії
    Японія та Вашингтон не визнають російського суверенітету над Курилами

    Прем'єр-міністр Японії висловив намір докласти максимум зусиль вирішити цю територіальну проблему

    Прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга пообіцяв зрушити ситуацію з мертвої точки у суперечці з Росією за Курильські острови.

    Про це повідомляє ТАСС.

    За його словами, на нових переговорах всі попередньо досягнуті між двома державами домовленості з питання спірних територій, японською стороною будуть дотримуватися. Суга підкреслив, що докладе всіх зусиль, щоб просунути конфлікт, і заявив, що Курили – це проблема, яку потрібно вирішувати, а не залишати нащадкам.

    За підсумками Другої світової війни між Москвою і Токіо не було укладено мирний договір. Основною перешкодою для його підписання стала невирішена територіальна суперечка навколо південної частини Курил – островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групи островів Хабомаї.

    Японська сторона називає Південні Курили «північними територіями» і не визнає російського суверенітету над ними. Москва в свою чергу не визнає самого факту територіальної суперечки. Вашингтон, як і Токіо, вважає Південні Курили частиною Японії.

    Нагадаємо, Росію другий тиждень штормить масовими протестами на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Перші акції стартували у Хабаровську 23 січня

    Тогож дня акції протесту пройшли у 122 містах країни. У Москві  в Москві в мітингах взяли участь кілька десятків тисяч осіб. При цьому головне управління МВС по Москві нарахувало чотири тисячі учасників протесту на Пушкінській площі.

    Спецслужби у перший день мітингів затримали рекордну кількість людей за останні 10 років, серед них були неповнолітні.

    Балтійські країни відреагували на масові заворушення в РФ введенням санкцій Євросоюзу проти російських чиновників, відповідальних за придушення протестів. 

    Теги: Росія Японія Вашингтон суверенітет
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