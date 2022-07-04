Екскомандир човна «Запоріжжя» отримав підозру

У травні 2014 року капітан 1 рангу під час тимчасової окупації РФ території Криму перейшов на бік ворога

Наразі підозрюваний проходить військову службу у складі збройних сил РФ

Колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» Військово-Морських Сил Збройних Сил України заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

«За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» Військово-Морських Сил Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у травні 2014 року капітан 1 рангу під час тимчасової окупації РФ території Криму перейшов на бік ворога. Зрадивши військовій Присязі на вірність українському народові, він відмовився виводити підводний човен «Запоріжжя» на материкову територію України.

У травні 2015 року колишньому офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві.

«Наразі підозрюваний проходить військову службу у складі збройних сил РФ на посаді заступника командира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського Флоту РФ та бере участь у збройній агресії проти України», – зазначають у Офісі генпрокурора.

За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру у державній зраді

Нагадаємо, мер Вовчанська отримав підозру в держзраді. Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань викрило злочинне угрупування, яке скориставшись воєнним часом пограбувало одне із київських відділень Держспецзв’язку на 90 млн грн.