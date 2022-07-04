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    Події в Україні

    Екскомандир човна «Запоріжжя» отримав підозру

    У травні 2014 року капітан 1 рангу під час тимчасової окупації РФ території Криму перейшов на бік ворога - Екскомандир човна «Запоріжжя» отримав підозру
    У травні 2014 року капітан 1 рангу під час тимчасової окупації РФ території Криму перейшов на бік ворога
    фото з відкритих джерел

    Наразі підозрюваний проходить військову службу у складі збройних сил РФ

    Колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» Військово-Морських Сил Збройних Сил України заочно повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    «За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру у державній зраді колишньому командиру підводного човна «Запоріжжя» Військово-Морських Сил Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

    За даними слідства, у травні 2014 року капітан 1 рангу під час тимчасової окупації РФ території Криму перейшов на бік ворога. Зрадивши військовій Присязі на вірність українському народові, він відмовився виводити підводний човен «Запоріжжя» на материкову територію України.

    У травні 2015 року колишньому офіцеру було повідомлено про підозру у дезертирстві.

    «Наразі підозрюваний проходить військову службу у складі збройних сил РФ на посаді заступника командира 4 окремої бригади підводних човнів Чорноморського Флоту РФ та бере участь у збройній агресії проти України», – зазначають у Офісі генпрокурора.

    За процесуального керівництва Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері заочно повідомлено про підозру у державній зраді

    Нагадаємо, мер Вовчанська отримав підозру в держзраді. Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань викрило злочинне угрупування, яке скориставшись воєнним часом пограбувало одне із київських відділень Держспецзв’язку на 90 млн грн.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти суд війна Україна Державне бюро розслідувань державна зрада окупація #stoprussia
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    Екскомандир човна «Запоріжжя» отримав підозру