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    Економіка

    Лоукостер Ryanair відмовляється від політики дешевих квитків

    Лоукостера Ryanair зберігав довгі роки низку вартість квитків - Лоукостер Ryanair відмовляється від політики дешевих квитків
    Лоукостера Ryanair зберігав довгі роки низку вартість квитків
    фото: migrant.biz

    Ціна квитків компанії може зрости до 50-60 євро

    Гендиректор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що в найближчі п’ять років ціни на перельоти зростатимуть. Про це О’Лірі сказав в інтерв'ю Financial Times.

    Він очікує, що поєднання високих цін на нафту та екологічних зборів підніме середній тариф Ryanair з 40 євро до 50-60 євро в середньостроковій перспективі.

    «Це занадто дешево для того, що є. Я вважаю абсурдним те, що подорож поїздом в центр Лондона дорожче, ніж авіаперевезення», – сказав О'Лірі.

    Його попередження з'явилося на тлі росту ціни на квитки в Європі та США цього літа, а також інформації про те, що деякі авіакомпанії почали скорочувати пропускну здатність через нестачу персоналу.

    Свого часу О'Лірі перетворив Ryanair з невеликого регіонального перевізника в 1990-х роках в найбільшу авіакомпанію Європи, безжально скоротивши витрати, і отримав прибутки за рахунок дешевих цін на квитки.

    Тим часом, Wizz Air скасував продаж квитків з України до Європи.

    До відома, з 21 лютого на тлі російської агресії Ryanair скасував рейси з Харкова та Херсона.

    Теги: ціни літак Wizz Air лоукостери авіаперевезення Ryanair #stoprussia
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    Лоукостер Ryanair відмовляється від політики дешевих квитків