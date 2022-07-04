Лоукостер Ryanair відмовляється від політики дешевих квитків

Ціна квитків компанії може зрости до 50-60 євро

Гендиректор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі попередив, що в найближчі п’ять років ціни на перельоти зростатимуть. Про це О’Лірі сказав в інтерв'ю Financial Times.

Він очікує, що поєднання високих цін на нафту та екологічних зборів підніме середній тариф Ryanair з 40 євро до 50-60 євро в середньостроковій перспективі.

«Це занадто дешево для того, що є. Я вважаю абсурдним те, що подорож поїздом в центр Лондона дорожче, ніж авіаперевезення», – сказав О'Лірі.

Його попередження з'явилося на тлі росту ціни на квитки в Європі та США цього літа, а також інформації про те, що деякі авіакомпанії почали скорочувати пропускну здатність через нестачу персоналу.

Свого часу О'Лірі перетворив Ryanair з невеликого регіонального перевізника в 1990-х роках в найбільшу авіакомпанію Європи, безжально скоротивши витрати, і отримав прибутки за рахунок дешевих цін на квитки.

Тим часом, Wizz Air скасував продаж квитків з України до Європи.

До відома, з 21 лютого на тлі російської агресії Ryanair скасував рейси з Харкова та Херсона.