Рашисти під Енергодаром вигадують фейкові бої з ЗСУ, – ОВА

Про свої вигадані бої росіяни гордо рапортують у своїх донесеннях вищому командуванню

За такі фейкові бої окупанти отримують грошову винагороду

Окупанти під Енергдодаром Запорізької області імітують бої з ЗСУ, щоб їх не відправили на лінію бойового зіткнення. Про це повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

«Особовий склад противника, який розмістився поблизу населеного пункту Енергодар, вигадав оригінальний спосіб, як стати «героями» так званої «спецоперації» та не загинути в Україні. Розташувавшись на території затишного санаторію, окупанти щовечора імітують бойові зіткнення з підрозділами Збройних Сил України. Під час таких вогневих зіткнень вказаний підрозділ росіян «знищує» ДРГ українців, їх плавзасоби та БПЛА. Про це вони гордо рапортують у своїх донесеннях вищому командуванню», – йдеться у повідомленні.

У ОВА зазначають, що «така поведінка окупантів пояснюється тим, що у разі ведення ними такої «героїчної» оборони своїх позицій різко зменшуються шанси використання їх підрозділу на лінії бойового зіткнення, де на них чекає справжній вогневий контакт з підрозділами ЗСУ та «героїчна» смерть».

За такі фейкові бої окупанти отримують не тільки додатковий боєкомплект, а й грошову винагороду за участь у веденні бойових дій.

Нагадаємо, окупанти закатували водолаза Запорізької АЕС. Як повідомлялося, окупанти можуть відключити український зв’язок в Енергодарі.