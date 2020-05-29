На Донбасі окупанти обстріляли підступи до п'ятьох населених пунктів (мапа боїв)



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Щоб припинити активність бойовиків, підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем з наявної зброї, втрати окупантів уточнюються

Від початку доби втрат серед українських оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає

Станом на 17:00 п'ятниці російські окупаційні війська п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед українських захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Упродовж 29 травня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Богданівки та Невельського противник вів вогонь по наших військовослужбовцях з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а по оборонцях Старогнатівки – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, поблизу Лебединського був зафіксований ворожий вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Кримського агресор обстріляв оборонні укріплення Об’єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Від початку доби втрат серед українських оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Щоб припинити активність бойовиків, підрозділи Об'єднаних сил відповідали вогнем з наявної зброї. Втрати окупантів зараз уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою.

Як повідомлялось, за минулу добу військові ліквідували одного бойовика та ще чотирьох поранили. 28 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї