10 танків, п’ять безпілотників та склад боєприпасів: «урожай» ЗСУ за добу на Донбасі
Наші воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні, 9 червня, сім атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Про це інформує пресслужба угруповання Об'єднаних сил.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 10 танків;
- 7 артилерійських систем;
- 4 бойові броньовані машини;
- 3 спеціальні броньовані автомобілі;
- 4 одиниці автомобільної техніки;
- 1 склад з боєприпасами.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».
Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.
Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
Російські загарбники обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію.
В результаті цих обстрілів загинули дві цивільні особи.
Нагадаємо, на східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів.