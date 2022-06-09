10 танків, п’ять безпілотників та склад боєприпасів: «урожай» ЗСУ за добу на Донбасі

Наші воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні, 9 червня, сім атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Про це інформує пресслужба угруповання Об'єднаних сил.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

10 танків;

7 артилерійських систем;

4 бойові броньовані машини;

3 спеціальні броньовані автомобілі;

4 одиниці автомобільної техніки;

1 склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Російські загарбники обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію.

В результаті цих обстрілів загинули дві цивільні особи.

Нагадаємо, на східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів.

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