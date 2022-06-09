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    Новини

    10 танків, п’ять безпілотників та склад боєприпасів: «урожай» ЗСУ за добу на Донбасі

    На Донеччині та Луганщині тривають бої - 10 танків, п’ять безпілотників та склад боєприпасів: «урожай» ЗСУ за добу на Донбасі
    На Донеччині та Луганщині тривають бої
    фото: Генштаб ЗСУ

    Наші воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці

    Українські захисники і захисниці зі складу угруповання об’єднаних сил відбили сьогодні, 9 червня, сім атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої. Про це інформує пресслужба угруповання Об'єднаних сил.

    За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

    • 10 танків;
    • 7 артилерійських систем;
    • 4 бойові броньовані машини;
    • 3 спеціальні броньовані автомобілі;
    • 4 одиниці автомобільної техніки;
    • 1 склад з боєприпасами.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили п’ять безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10».

    Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує по позиціях наших військ бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

    Окупанти продовжують завдавати ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

    Російські загарбники обстріляли більше 20 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію.

    В результаті цих обстрілів загинули дві цивільні особи.

    Нагадаємо, на східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів.

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    Теги: росія окупанти Донбас ЗСУ війна машини Україна окупація #stoprussia
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    10 танків, п’ять безпілотників та склад боєприпасів: «урожай» ЗСУ за добу на Донбасі