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    Події в Україні

    Вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе

    На щастя,ніхто не постраждав<br /><br /> - Вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе
    На щастя,ніхто не постраждав

    фото: Дмитро Живицький / Telegram

    Пообіді рашисти палили з гранатометів

    На Сумщині росіяни скидають бомби на наші прикордонні громади з дронів. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

    «Сьогодні, 9 червня, о 10 ранку ворог запустив три дрони-камікадзе з боєприпасами. О 16 годині з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл. Обидві події трапилися на території Краснопільської громади», – повідомив Живицький.

    Постраждалих немає, пошкоджений будинок.

    Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли Сумщину з авіації та артилерії: є поранені.

    Також окупанти накрили мінометним вогнем чотири громади Сумщини.

    Найбільше дістається прикордонним районам області.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина Україна будинок окупація #stoprussia
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    Вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе