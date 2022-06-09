Вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе

На щастя,ніхто не постраждав

Пообіді рашисти палили з гранатометів

На Сумщині росіяни скидають бомби на наші прикордонні громади з дронів. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

«Сьогодні, 9 червня, о 10 ранку ворог запустив три дрони-камікадзе з боєприпасами. О 16 годині з ворожого квадрокоптера росіяни скинули осколковий гранатометний постріл. Обидві події трапилися на території Краснопільської громади», – повідомив Живицький.

Постраждалих немає, пошкоджений будинок.

Нагадаємо, напередодні рашисти обстріляли Сумщину з авіації та артилерії: є поранені.

Також окупанти накрили мінометним вогнем чотири громади Сумщини.

Найбільше дістається прикордонним районам області.

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