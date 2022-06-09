На східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів
Три десятки окупантів більше не зможуть нашкодити українцям
фото з відкритих джерел
Наші захисники подбали, щоб безпілотник рашистів вийшов з ладу
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», інформує пресслужба угруповання.
Сьогодні, 9 червня, наші воїни знищили:
- особового складу – 32
- БМП – 1
- АТТ – 3
- БПЛА – 1
- склад з б/п – 1
Нагадаємо, окупанти з «Градів» обстріляли Золочів під Харковом, є загиблі.
Також вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе.
Крім того, рашисти вщент зруйнували один із символів Сєвєродонецька.
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