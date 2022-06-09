На східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів

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Крім того, рашисти вщент зруйнували один із символів Сєвєродонецька .

Наші захисники подбали, щоб безпілотник рашистів вийшов з ладу

Три десятки окупантів більше не зможуть нашкодити українцям

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