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    Події в Україні

    На східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів

    Три десятки окупантів більше не зможуть нашкодити українцям - На східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів
    Три десятки окупантів більше не зможуть нашкодити українцям
    фото з відкритих джерел

    Наші захисники подбали, щоб безпілотник рашистів вийшов з ладу

    Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», інформує пресслужба угруповання.

    Сьогодні, 9 червня, наші воїни знищили:

    • особового складу – 32
    • БМП – 1
    • АТТ – 3
    • БПЛА – 1
    • склад з б/п – 1

    Нагадаємо, окупанти з «Градів» обстріляли Золочів під Харковом, є загиблі.

    Також вороги атакують Сумщину дронами-камікадзе.

    Крім того, рашисти вщент зруйнували один із символів Сєвєродонецька.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна безпілотник окупація #stoprussia
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    На східному напрямку ЗСУ «мінусували» ворожий склад боєприпасів