100 найвпливовіших жінок світу за версією Forbes

Ангела Меркель посідає перше місце в цьому списку вже 10 років поспіль

Українок у списку видатних жінок немає

Журнал Forbes опублікував список 100 найвпливовіших у світі жінок. Цьогоріч його очолила канцлерка Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel), яка у 2005 році стала першою жінкою, що зайняла цей пост.

Меркель керує найбільшою економікою Європи та четвертою економікою світу вже 15 років. Крім того, Меркель посідає перше місце в цьому списку вже 10 років поспіль. В цілому це її 15 поява у списку найвпливовіших жінок планети.

Далі йдуть президентка Європейського Центробанку Крістін Лагард (Christine Lagarde), яка зберегла свою другу позицію в рейтингу. У трійку потрапила обрана віцепрезидентка США Камала Харріс (Kamala Harris). Вона стане першою віцепрезиденткою США й першою чорношкірою та індійською американкою на цій посаді.

Перша десятка виглядає так:

4 місце - Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), президент Європейської комісії

5. Мелінда Гейтс (Melinda Gates), меценатка, філантропка

6. Меррі Барра (Mary Barra), головна виконавча директорка General Motors

7. Ненсі Пелосі (Nancy Pelosi), спікерка Палати представників США

8. Ана Патрісія Ботин (Ana Patricia Botín), глава однойменної іспанської компанії Santander

9. Ебігейл Джонсон (Abigail Johnson), CEO в Fidelity Investments

10. Гейл Борндо (Gail Boudreaux), президентка та CEO компанії Anthem.

Зазначимо, що українок у списку немає.

Зазначимо, що нещодавно журнал Time вперше в історії назвав «Дитину року».

Крім того минулого тижня журнал People назвав людину року.