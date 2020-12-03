  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Журнал People назвав людину року

    • Розсилка
    <span>28-річна Селена Гомес цього року відзначилась&nbsp;<span>громадською позицією та думками з ряду значущих і актуальних питань</span></span> - Журнал People назвав людину року
    28-річна Селена Гомес цього року відзначилась громадською позицією та думками з ряду значущих і актуальних питань

    Артистка активно займалася проблемами психічного здоров'я людей, адже сама переживала важку депресію

    Людиною року за версією журналу People стала актриса і співачка Селена Гомес. Про це повідомляється на сайті видання.

    Відзначається, що в цьому році артистка активно займалася проблемами психічного здоров'я людей, адже сама переживала депресію та розповідала про свої відчуття. Також артистка виступала за расову рівність і бодіпозітив. За останні 12 місяців вона встигла випустити свій третій студійний альбом Rare і запустила свою лінію інклюзивної косметики Rare Beauty.

    28-річна зірка активно підтримувала рух Black Lives Matter («Життя чорношкірих має значення») і відкрито розповідала про свою боротьбу з депресією і тривожністю. Крім того, Гомес висловлювалася про політичну ситуацію в США і в 2020 році вперше проголосувала на виборах президента.

    Премію «Людина року» присудили також акторові Джорджу Клуні, режисерові Реджині Кінг і лікарю Ентоні Фаучи.

    Раніше журнал People назвав найсексуальнішого чоловіка року. Ним став американський актор Майкл Б. Джордан. Зірка фільмів «Чорна Пантера» і «Крід» зазначив, що секрет його впевненості в собі - усвідомлення неможливості догодити всім. Він зізнався, що відчуває «класне відчуття» від отриманого титулу найсексуальнішого чоловіка в світі.

    Теги: здоров'я США права людини актриса актор співачка Людина року
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies