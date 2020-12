Журнал People назвав людину року

Людиною року за версією журналу People стала актриса і співачка Селена Гомес. Про це повідомляється на сайті видання.

Відзначається, що в цьому році артистка активно займалася проблемами психічного здоров'я людей, адже сама переживала депресію та розповідала про свої відчуття. Також артистка виступала за расову рівність і бодіпозітив. За останні 12 місяців вона встигла випустити свій третій студійний альбом Rare і запустила свою лінію інклюзивної косметики Rare Beauty.

28-річна зірка активно підтримувала рух Black Lives Matter («Життя чорношкірих має значення») і відкрито розповідала про свою боротьбу з депресією і тривожністю. Крім того, Гомес висловлювалася про політичну ситуацію в США і в 2020 році вперше проголосувала на виборах президента.

Премію «Людина року» присудили також акторові Джорджу Клуні, режисерові Реджині Кінг і лікарю Ентоні Фаучи.

